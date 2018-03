Duetto tutto al femminile all'Eurovision: biglietto direzione Lisbona

Si è concluso Sabato sera il talent per la scelta dell'artista per San Marino al prossimo Eurovision Song Contest.

Sarà tutta al femminile l'accoppiata che rappresenterà San Marino all'Eurovision 2018.

Tra gli 11 candidati selezionati lo scorso dicembre ha avuto la meglio la ventinovenne maltese Jessika Muscat insieme alla tedesca Jenifer Brening con il brano "Who we are".

Dopo l'Italia, la Turchia e gli Stati Uniti, altre 2 nazioni si aggiungono a quelle degli artisti che hanno rappresentato il Titano.

Il talent di sabato scorso trasmesso da RTV in diretta dagli studi di Joj Tv di Bratislava è stato seguito a livello intenazionale: "feedback positivo" ha commentato il capodelegazione Alessandro Capicchioni.

Pezzo definito dai giudici più radiofonico che eurovisivo, invece, per il sammarinese Irol, che con la sua "Sorry" – featuring Basti - non ce l'ha fatta.

In attesa della seconda semifinale prevista per il prossimo 10 Maggio a Lisbona, ora per le due artiste spazio alla promozione, prevista a Madrid, Tel Aviv, Londra e Amsterdam.

"Siamo sicuri che Jessika e Jennifer - ha detto il Direttore di San Marino RTV Carlo Romeo – sapranno rappresentare degnamente la Radiotelevisione di Stato e la bandiera di San Marino nel concorso musicale più bello del mondo”.



Nel video l'intervista al rapper Irol e alla vincitrice del talent Jessika Muscat.



Silvia Sacchi