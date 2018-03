Kursaal. Chiuso per inagibilità il terzo piano a Rtv



Questa mattina è stato chiuso il terzo piano di Rtv, reso inagibile dalle infiltrazioni d'acqua negli uffici, infiltrazioni dovute alla neve. Sono in esame da parte dell'Azienda tutti gli opportuni provvedimenti per superare la fase di emergenza per riportare le attività alla piena operatività, nel rispetto della sicurezza e delle condizioni di lavoro del personale.

In merito al trasferimento della Rtv, oltre alle verifiche in corso sulla possibilità del trasferimento all'Azzurro, si stanno vagliando altre due ipotesi sempre collocate fra Dogana e Fiorina.