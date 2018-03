Maltempo: chiesto lo stato d'emergenza in Emilia Romagna

In seguito alle nevicate e al maltempo della scorsa settimana la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha deciso di chiedere lo stato d'emergenza nazionale.



"Sono già oltre 60 i Comuni che hanno richiesto sostegno" si legge in una nota, "le province più colpite sono Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma". Si segnalano frane e dissesti sul territorio, oltre a difficoltà finanziarie per coprire i costi "dopo aver speso più dei fondi previsti nei piani neve per le attività di spalatura, pulizia strade e fruizione dei servizi e dei centri abitati".



Nei prossimi giorni verrà effettuata una ricognizione per valutare i danni effettivi e i costi sostenuti dai Comuni per sottoporre la richiesta al Governo.



Il presidente della Regione Stefano Bonaccini si impegna ad aiutare e sostenere i comuni colpiti, "sia attraverso risorse regionali sia con la richiesta di stato d'emergenza nazionale".