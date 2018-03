8 marzo: l'appello del Segretario Zanotti

"Facciamo si che non vi sia bisogno di celebrare una festa e che la garanzia dei diritti delle donne sia affare di tutti i giorni”. Così il segretario agli Interni Guerrino Zanotti che in una nota stampa si sofferma su casi di cronaca di cui le donne sono vittime e sul ruolo che deve ricoprire il genere maschile nella prevenzione culturale. “L'8 marzo è una giornata di impegno prima ancora che di festa” ricorda la Segreteria alla Sanità che domani all'ospedale consegnerà un ramoscello di mimosa preparato dai ragazzi dell'Atelier e del Colore del Grano, con l'augurio che la giornata sia stimolo per attuare nei fati il principio di parità di genere.