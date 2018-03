Caso Pierfelici: esposto del Giudice d'Appello Guido Guidi contro l'ex Magistrato Dirigente

“Offeso da alcune affermazioni fatte in Consiglio Giudiziario”. Presentato dall'avvocato Daniele Granara, difensore del Giudice d'Appello Guido Guidi un esposto contro Valeria Pierfelici la quale – si legge in Ansa - “avrebbe ventilato una "amicizia" inopportuna - di Guidi - con un politico poi finito indagato”.

“Affermazioni - ha spiegato l'avvocato Granara - lesive dell'onorabilità professionale del professor Guidi, docente dell'Università di Urbino e persona altamente specchiata, da 20 anni giudice di appello a San Marino”.

Un danno da migliaia di euro, almeno 500.000 quelli ipotizzati dal difensore che – riporta l'Ansa - ha precisato come al momento siano state seguite le vie giudiziarie sammarinesi.

L'esposto sarebbe al vaglio del commissario della legge Simon Luca Morsiani. "Ci attendiamo una sollecita risposta - ha aggiunto Granara - se non dovesse arrivare ci riserviamo di agire nelle sedi europee competenti". Infine il difensore ha ribadito che "dell'intera questione è stato informato anche il ministero degli Esteri italiano".