Festa della donna: le iniziative in Repubblica

Una giornata di impegno, prima ancora che di festa, sottolinea la Segreteria alla Sanità, ricordando che soltanto la piena partecipazione delle donne, con pari opportunità effettive, avvicina l'ideale di uguaglianza. "L'augurio è che questa giornata sia di riflessione e di stimolo per attuare integralmente, nei fatti, il principio di parità di genere - si legge nel comunicato - Le donne hanno cambiato la politica e la società e continueranno a farlo sempre".

Nella mattinata sono state consegnate a tutte le donne che si sono recate in ospedale un ramoscello di mimosa preparato dai ragazzi dell'Atelier e del Colore del Grano insieme ad un messaggio da parte della Commissione per le Pari Opportunità e dell'Authority per le Pari Opportunità.

Sensibilizzazione anche nelle scuole: l'ISS, in accordo con la direzione delle Medie ha previsto un momento di riflessione che si è svolto nel plesso di Fonte dell'Ovo con il Personale del Centro Salute Donna.

Anche la comunità diocesana di San Marino-Montefeltro partecipa con la preghiera e la riflessione alla Giornata. A partire dalla veglia tenutasi a Pennabilli ieri sera nel celebre monastero agostiniano della Rupe.

"In questi anni è andata crescendo la piaga orribile del femminicidio - ha ricordato con un messaggio-riflessione il Vescovo Andrea Turazzi - è di questi mesi la denuncia di ogni forma di abuso, ultima emergenza dopo quella di ataviche discriminazioni".



Silvia Sacchi