Neve e gelo: chiuse via Ruggiola a Fiorentino e via Villanoviani in Città

La intense nevicate della scorsa settimana, sommate al gelo e alle intense piogge, hanno causato qualche dissesto al territorio, in particolare nei Castelli più alti. La Protezione Civile ha così emesso due ordinanze (vedi sotto) per la chiusura di via Villanoviani in Città e di un tratto di via Ruggiola a Fiorentino per permettere agli operatori di mettere in sicurezza le zone. Le ordinanze hanno decorrenza immediata.