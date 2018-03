La Reggenza riceve il Soroptimist: "Ancora tante donne nel mondo vittime di violenze"

In vista della Giornata internazionale della donna, i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza le signore del Soroptimist San Marino. Per l'occasione, ieri, è stato presentato il libro “Vibrations” di Maria Poggi Cavalletti e Cristina Carlotti: un progetto editoriale al femminile che unisce poesia e opere pittoriche.



Durante l'udienza, i capi di Stato hanno omaggiato tutte le donne, la loro creatività e la loro “capacità – hanno affermato – di portare anche in ambito artistico il loro peculiare contribuito per arricchire la nostra percezione del mondo”. La Reggenza le ha esortate ad assecondare talento e aspirazioni, con fiducia in se stesse e nelle proprie potenzialità.



Poi un riferimento all'impegno del Soroptimist per i diritti delle donne perché, hanno spiegato i capi di Stato, “ancora tante sono le donne, in ogni parte del mondo, vittime di discriminazioni, soprusi e violenze”.



mt