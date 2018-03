Torna la magia a San Marino con il 21esimo Festival internazionale della Magia

Hanno cominciato già ad aggirarsi tra le vie del centro storico i primi prestigiatori. La manifestazione ideata e organizzata dal mago Gabriel e patrocinata dalla Segreteria al Turismo è ritenuta tra le più importanti in Europa.

Questa sera alle 21 sfide a colpi di suggestioni e magie al Kursaal nel campionato "Trofeo Arzilli". La magia ha coinvolto e coinvolgerà tutto il centro storico anche nel pomeriggio di domani e nella mattinata di domenica con lo "Street Magic Show".

Il Gala di domani alle 21 sarà il cuore del festival. Saliranno sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Dogana illusionisti, trasformisti ed anche il vincitore del Trofeo Arzilli.

Il festival vedrà la partecipazione straordinaria del noto volto di Zelig Raul Cremona. Presente alla serata, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza, anche il Presidente della FISM, l'ente mondiale dei maghi illusionisti, Domenico Dante.

Domenica alle 16 spettacolo di magia per bambini e famiglie al Centro Congressi Kursaal, mentre per tutti i giorni dell'evento "Altra Magia – Il lato oscuro", mostra interamente dedicata all'esoterismo e alla magia nera a Palazzo Arzilli. L'ingresso è gratuito e sarà aperto dalle 10 alle 19 domani e fino alle 17 domenica.



Silvia Sacchi