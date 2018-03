Festival Internazionale della magia: il Trofeo Arzilli ha il suo vincitore

Continua la magia a San Marino con il 21esimo Festival Internazionale. Dopo il pomeriggio di Street Magic Show, nella serata di ieri al Kursaal si sono esibiti i 14 concorrenti del "Trofeo Arzilli", provenienti dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio e dalla Svizzera. Ad aggiudicarsi il trofeo e un premio di 500 euro il romano Maxim, con una speciale fantasia di produzione di colombe.

La giuria ha selezionato per il Campionato di Magia italiana Margot di Padova, una delle poche donne mago in Italia e Nicolò Fontana di Torino.

Assegnato anche il premio speciale dello staff per la giovane età e l'impegno a Philip di Pordenone.

Questa sera alle 21 Gran Galà Internazionale al Teatro Nuovo di Dogana con illusionisti e campioni internazionali e la partecipazione straordinaria del comico di Zelig Raul Cremona.

Prosegue nelle stanze di Palazzo Arzilli la mostra "Altra magia – Il lato Oscuro" dedicata all'esoterismo e alla magia nera, aperto fino alle 19 e domani dalle 10 alle 17.

Domani alle 16 spettacolo di magia per bambini e famiglie al Kursaal con Alain Iannone.