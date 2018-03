È legge l'obbligo di soccorso di animali in caso di incidente

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali, in una nota, ringrazia l'Aula consiliare per aver qualificato la Legge come norma di civiltà e ne approfitta per chiarire come agire in caso di sinistro

Soccorrere un animale investito non sarà più una scelta di coscienza ma un obbligo di legge.

Il nuovo provvedimento inserisce nel Codice della Strada l’Art. 45 bis che equipara lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona.

Le sanzioni saranno pesanti, sia per i responsabili dell’incidente, che per le persone che risultano coinvolte, perchè costrette a fermarsi.

Ma è bene chiarire come comportarsi nel caso in cui ci si dovesse trovare a investire un animale domestico o selvatico: fermarsi per constatare la situazione, chiamare i soccorsi, spiegando l'accaduto a Polizia Civile o Gendarmeria, chiedere di contattare il Veterinario di Stato reperibile, riferendo l'animale coivolto e il luogo dell'incidente.

Nel caso si trattasse di animale di affezione sarà possibile caricarlo sul proprio mezzo e condurlo nell’ambulatorio veterinario più vicino.

Ringrazia ed esprime grande soddisfazione l’Associazione Sammarinese Protezione Animali,"anche a nome dei numerosi cittadini firmatari - comunica l'APAS - per l’approvazione della proposta del Consiglio, che ha qualificato la Legge come norma di civiltà.



Silvia Sacchi