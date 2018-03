San Clemente: interventi per 300mila euro sulle strade del Comune

L'impegno finanziario che il Comune di San Clemente si prepara ad affrontare nel 2018 (esclusi eventuali cantieri a maggior impatto economico da rinviare al 2019) per i lavori su buona parte della rete stradale del territorio ammonta a 300mila euro.

"La manutenzione ordinaria e straordinaria - si legge nella nota del Comune- riguarderà 13 strade di pertinenza amministrativa: Via Coriano, Via Annibolina, strada d’accesso spogliatoio Sant’Andrea in Casale, Via Fagnano, Via San Savino, Via Ca’ Centino, Via Panoramica, Via Ca’ Menghi, Via Maggio, Via Cerro, Via Manzoni e Via Monte Casale".

Insieme agli interventi sulle strade comunali, sono previste anche opere di manutenzione straordinaria, inclusa la pulizia dei fossi di scolo laterali su 15 strade vicinali ad uso pubblico: Via Saline, Via Cà Marello, collegamento tra Via Monte Casale e Via degli Olivi, Via della Riva, Via Monte di Mordano, Via Fontaccia, Via Reno, Via ca’ Togni, Via Ca’ Baratti, Via Carducci, Via Ca’ Grotto, Via Giardino, Via Mordano, Via Ca’ Piccione e Via Costa dei Frati.

Per quanto riguarda i lavori legati al maltempo, "nella settimana compresa tra il 26 febbraio e il 3 marzo -sostiene l'amministrazione- sono stati 50 i chilometri di strade comunali sui quali i mezzi a disposizione dell’Amministrazione (5 le ditte private attivate dal Piano) hanno provveduto allo sgombero della neve e allo spargimento del sale a prevenzione del ghiaccio. A questi si sono aggiunti i 4 addetti-cantonieri del Comune. Trecentoquaranta le ore d’intervento complessive; 120 i quintali di sale utilizzato. Il tutto per una spesa a carico dell’Ente di circa 8.000 euro".