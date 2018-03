Sanità: Open Day del Servizio di Oculistica

Open day del servizio oculistica, questa mattina, in Ospedale. Unità di recente potenziata come risorse e tecnologia e l'open day è stata occasione per spiegare alla cittadinanza l'attività del Servizio stesso. Con l'occasione, ai visitatori offerta la possibilità di una visita gratuita alla misurazione del tono oculare, utile nella diagnosi precoce del glaucoma, patologia – segnala l'ISS – sempre più diffusa nella popolazione. Visita guidata dal Responsabile del Servizio, Alessandro Mularoni, e dal personale per illustrare strumentazione, attività e percorsi diagnostico-terapeutici del servizio, insieme ai vertici del Comitato Esecutivo dell'ISS e allo stesso segretario alla Sanità Franco Santi, che si è sottoposto alla visita.