Vaccini: oggi scade il termine per presentare i documenti, ma sono previste proroghe

Circa 30mila i bambini non in regola

Oggi, 10 marzo 2018, scade il termine per portare all'istituto scolastico di pertinenza la documentazione richiesta per mettersi in regola con i vaccini. In ogni caso lunedì anche i bambini non vaccinati potranno entrare in classe.

Si stima che potrebbero essere circa 30mila i bambini sotto i sei anni ancora privi della documentazione per le vaccinazioni, ma ogni Regione si comporterà in modo diverso per l'applicazione di proroghe.