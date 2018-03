RF: incontro "Le nuove frontiere del diritto di famiglia"

A 30 anni dall'approvazione della Riforma del diritto di famiglia, Repubblica Futura organizza una serata per fare il punto sullo stato dell'arte e sulle nuove sfide per il Paese.

"Oggi le sfide che le famiglie si trovano ad affrontare -si legge nel comunicato di RF- sono numerose e per certi aspetti diverse dal passato. Inoltre, le frontiere del diritto di famiglia a livello internazionale stanno mutando, essendo mutato nei decenni il concetto ma soprattutto il modo di essere famiglia, anche nel nostro paese".

L'appuntamento è per domani alle ore 21 nella Sala Montelupo di Domagnano.

"Il 12 marzo -continua la nota- Repubblica Futura vuole, insieme a tutti i Sammarinesi, ricordare il clima che portò negli anni ’80 al varo della Riforma del Diritto di famiglia; illustrare le principali innovazioni che la stessa introdusse nel nostro ordinamento; riflettere e confrontarsi sulle nuove sfide, che sono tema di grande attualità"

Interverranno il Segretario di Stato Nicola Renzi, Antonella Mularoni, Fausta Morganti, Gloria Giardi, Margherita Amici.