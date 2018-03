Arriva Burian II. Tornano neve e temperature sotto zero

Colpo di scena sul fronte meteo: potrebbe arrivare il Burian bis. L’alta pressione estesa nel senso di meridiani favorirà nuovamente l’arrivo di aria gelida. “Quello che ci propone il modello internazionale americano GFS – spiegano gli esperti del sito ‘ilMeteo.it’ – è a dir poco allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, ecco che ancora aria gelida dalla Russia si potrebbe riversare sull’Italia portando ancora una volta la neve in pianura sulle regioni settentrionali. “Tra Domenica sera e Lunedì 19, secondo ilMeteo.it, il Burian 2 o Burian BIS farà il suo ingresso dalla porta della Bora, innescando una configurazione invernale con nevicate fino in pianura sull'Emilia Romagna, Marche, Umbria, inizialmente ancora basso Veneto, a quote basse sulla Toscana, poi sull'Abruzzo e Molise. Riteniamo la regione più colpita possa essere l'Emilia Romagna, con la città di Bologna coperta dalla neve. Il gelo tardivo potrebbe continuare anche nei giorni successivi”. Ancora più critica la situazione anticipata da 3bmeteo. Nella notte di sabato, sul Titano, la temperatura dovrebbe precipitare di 5 gradi sotto lo zero, accompagnata da rovesci di neve. Continuerà a nevicare, con temperature polari, fino a venerdì 23 marzo, quando la colonnina di mercurio risalirà di 3 gradi sopra lo zero.