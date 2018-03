Diritto di famiglia: le nuove frontiere al centro dell'incontro di Repubblica Futura

Ieri sera l'incontro con cui Repubblica Futura ha proposto una riflessione sulla riforma del diritto di famiglia, approvata dal Consiglio Grande e Generale nell'aprile del 1986 e che per San Marino rappresentò il raggiungimento di un grande traguardo ed una indiscutibile vittoria per le donne sammarinesi, che si videro riconoscere la parità giuridica.

Oggi le sfide che le famiglie si trovano ad affrontare sono numerose e per certi aspetti diverse dal passato. Inoltre le frontiere del diritto di famiglia a livello internazionale stanno mutando essendo mutato nei decenni il concetto ma soprattutto il modo di essere famiglia, anche nel nostro paese. Ieri sera nel corso dell'incontro sono state illustrate le innovazioni principali che introdusse. Un modo per riflettere e confrontarsi sulle nuove sfide, che sono tema di grande attualità.