Protezione Civile: sul Titano i vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco della Repubblica Ceca

In visita, sul Titano, i vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco e Soccorritori, della Repubblica Ceca. In mattinata, alla sede della Polizia Civile, l'incontro con il Comandante Albina Vicini, il Capo della Protezione Civile Fabio Berardi, e i loro collaboratori. Presenti anche i Direttori dei dipartimenti Affari Istituzionali, e Territorio; oltre agli Ambasciatori dei 2 Paesi, accreditati a San Marino e Praga. Nel bilaterale ci si è confrontati su tematiche quali gli interventi di soccorso nei centri storici, e le rispettive specificità - nel campo della collaborazione transfrontaliera tra i Corpi dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile - in caso di calamità naturali. Al termine un incontro privato con i Capi di Stato del Titano e il Segretario agli Interni Zanotti.