La Reggenza in visita alle Scuole Superiori

Anche a ridosso della fine del mandato continuano le visite della Reggenza alle scuole.

Giornata dedicata alla Scuola Secondaria Superiore: i Capitani Reggenti accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Marco Podeschi, hanno incontrato i ragazzi di tutte le classi e gli indirizzi di studio.

È stato organizzato un momento di accoglienza, a cui è seguito uno di dialogo in aula magna con i rappresentanti delle classi e degli insegnanti.

Su richiesta degli stessi Reggenti, in quanto ex-studenti del Liceo Scientifico hanno visitato l'interno dell'Istituto. “È stato un momento informale, perché ha coinciso con la ricreazione – ha spiegato la Dirigente Maria Luisa Rondelli – hanno visto una scuola che vive”.

Domani alle 18 al Teatro Titano, invece, avrà luogo la presentazione dell’Annuario XLIV della Scuola Secondaria Superiore; presenti, come ormai da tradizione, gli studenti che hanno affrontato l’esame di maturità nel 1967.