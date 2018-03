Solidarietà: al via la vendita di uova di cioccolato per supportare ASLEM

Da oggi, fino a domenica, l'Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie ed Emopatie Maligne è presente con dei banchetti - in tutta la Repubblica – per la tradizionale raccolta fondi, tramite la vendita di uova di cioccolato. Un'iniziativa, in vista della Pasqua, che come di consueto vede impegnati tutti i volontari dell'Associazione. Per tutti i 4 giorni dell'iniziativa una postazione è allestita presso l'Ospedale di Stato. Da domani, invece – per contribuire e supportare i progetti dell'ASLEM – ci si potrà recare anche nei Centri Commerciali, e supermercati, che aderiscono all'iniziativa.



Il comunicato di ASLEM