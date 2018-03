Start Romagna: “validazione obbligatoria” per chi usa il trasporto pubblico

“Validazione obbligatoria” è il nome del progetto, voluto da una legge regionale, al via sui trasporti pubblici gestiti da Start Romagna. Il sistema inizierà in via sperimentale sulla rete di Forlì, per poi essere gradualmente esteso anche a quelle di Cesena, Ravenna e Rimini. Con questo nuovo metodo tutte le persone che salgono a bordo degli autobus saranno obbligate a validare il proprio titolo di viaggio sia che siano in possesso di un biglietto che di un abbonamento. Ogni operazione provocherà un messaggio sonoro della macchina obliteratrice che darà modo al personale di Start di percepire ogni presenza 'silenziosa' ed intervenire con i controlli.