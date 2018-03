Borsa di Studio a Bruges: il 3 aprile scade il bando

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ricorda che il 3 aprile scadono i termini per presentare le candidature per una borsa di studio per i master post-laurea organizzati dal Collegio d’Europa a Bruges. I requisiti indispensabili per inoltrare domanda sono l’età massima di 40 anni, la cittadinanza sammarinese, la residenza oppure la cittadinanza di Paesi nei confronti dei quali sussistano particolari condizioni di reciprocità.

La borsa di studio, pari a € 25.000, coprirà le spese di iscrizione al corso, la frequenza e le spese di vitto e alloggio.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Collegio di Bruges: www.coleurope.eu. Il bando per la presentazione delle candidature è disponibile nella home page della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri: www.esteri.sm