L'Associazione Trenino bianco-azzurro ripercorre la storia del trasporto ferroviario

Non si fermano le iniziative dell'Associazione Trenino bianco-azzurro che ieri sera, ha presentato il filmato fotografico relativo alla storia della ferrovia e il libro di Filippo Tajani "Le ferrovie", curato da Simone Fagioli e Andrea Giuntini. Il volume ripropone le lezioni che Tajani, docente universitario, saggista, giornalista, conduce all’Università Popolare di Milano nel 1912. Il lavoro presenta in modo chiaro la storia del trasporto ferroviario sia in Italia che in Europa, sottolineando gli aspetti sociali e economici. Gran parte delle linee illustrate dall’autore sono ancora in attività e poche, in Italia, quelle nuove.