Licenziato l'ex numero due dell'Fbi, Trump: "Un grande giorno"

Il ministro della Giustizia americano Sessions ha licenziato l'ex numero due dell'Fbi Andrew McCabe, accusato di aver diffuso informazioni ai media e non essere stato onesto. "E' un grande giorno per la democrazia - twitta Trump - perché sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell'Fbi". Ma McCabe - anche lui come Rex Tillerson non era stato avvertito e lo è venuto a sapere dai media - si difende : "Il presidente vuole indebolire le indagini del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate".