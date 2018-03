Papa Francesco nei luoghi di Padre Pio

Papa Francesco a Pietrelcina, per la sua visita pastorale nei luoghi di Padre Pio, che poi nella mattinata lo porterà anche a San Giovanni Rotondo: un pellegrinaggio nel centenario della comparsa delle stimmate permanenti e nel 50/mo anniversario della morte del santo. "Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo". Ed incontrando i fedeli, il papa dice anche che gli piacerebbe "che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità". "I vecchi sono un tesoro, per favore non emarginate i vecchi!".