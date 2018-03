18 marzo 1989: il ritrovamento di una antica mummia nella Piramide di Cheope

In Egitto durante degli scavi nella Piramide di Cheope, viene rinvenuta una mummia vecchia 4400 anni. Risulta essere la mummia più vecchia scoperta in Egitto, attualmente conservata al British Museum a Londra. La costruzione della Piramide di Cheope, ancora oggi ricca di misteri da scoprire, iniziò nel 2800 a.C. e per quasi 4000 anni fu la struttura artificiale più alta del mondo.