Nuova allerta meteo della Protezione Civile: quota neve in abbassamento

La Protezione Civile di San Marino ha diffuso una nuova allerta meteo, di colore giallo e quindi in previsione di “fenomeni significativi”, per criticità idrogeologica e neve. Da oggi una perturbazione porterà precipitazioni diffuse, in intensificazione. Da domani si abbasserà la quota neve, con possibilità di precipitazioni a carattere nevoso, dal pomeriggio-sera, sopra i 200 metri nell'entroterra romagnolo e pioggia mista neve in pianura. Per quanto riguarda San Marino la neve dovrebbe presentarsi solo nei Castelli più alti, sopra i 500 metri, e in quantità modica.