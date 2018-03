Peace Run: la fiaccola della pace arriva a San Marino

La fiaccola della pace arriva a San Marino dopo essere partita da New York. E' la Peace Run, una staffetta che attraversa tutti i continenti per diffondere un messaggio di pace, unità e solidarietà. A ricevere i partecipanti provenienti da Ancona, in piazza della Libertà c'era il segretario di Stato agli Affari Interni, Guerrino Zanotti.



Al percorso partecipano persone provenienti da diverse estrazioni sociali e differenti orientamenti politici, religiosi e ideologici. Il motto è "Yours is the first step" (Il primo passo è il tuo), perché il cambiamento deve avvenire prima a livello individuale. La parte europea della corsa è di oltre 25mila chilometri. Alla Peace Run hanno aderito, nel passato, figure come Madre Teresa, Giovanni Paolo II e Nelson Mandela.



mt