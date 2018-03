Presidenziali Russia, exit poll: verso il trionfo di Putin con il 73,9 per cento

Arrivano gli exit poll dalla Russia dove si è votato per le presidenziali. Plebiscito per Vladimir Putin che avrebbe ottenuto il 73,9% delle preferenze e che va, quindi, verso il suo quarto mandato. La sua vittoria era considerata scontata.



Nel corso della giornata si stato registrato un boom di affluenza, con dati superiori rispetto al passato. A lunga distanza gli altri candidati: il comunista Pavel Grudinin, si fermerebbe all'11,2 per cento, seguito dal nazionalista Vladimir Zhirinovsky al 6,7 per cento.



Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto residenti dentro ai confini; 1,8 milioni quelli all'estero. Il blogger anti-Putin Alexei Navalni ha invitato a boicottare le presidenziali definendole una “farsa” senza reali alternative a Putin. Osservatori di diverse realtà sono al lavoro per monitorare le procedure.