Cartine sbagliate, confini marittimi Italia-Francia non cambiano

Il direttore generale della Farnesina per l'Unione Europea, Giuseppe Buccino, intervenendo al programma di Radio 3 'Tutta la città ne parla', ha dichiarato che "i confini marittimi tra Italia e Francia sono immutati". Il caso era stato sollevato da alcuni politici su possibili cessioni di acque territoriali dall'Italia alla Francia. L'ambasciata di Francia a Roma, ha spiegato Buccino, "ha riconosciuto che nel corso di una consultazione pubblica sono circolate per errore delle cartine sbagliate" perché considerano delle delimitazioni contenute nell'accordo di Caen, che "non è stato ratificato dall'Italia". I cugini d'Oltralpe “stanno rimediando, non c'è nulla di cui preoccuparsi", ha precisato il diplomatico.