Rimini: in arrivo 35 nuovi agenti per la Questura

Già da aprile a Rimini arriveranno nuovi agenti in forza alla Questura, come richiesto più volte dal questore Maurizio Improta e dai sindacati locali di polizia. Poi, come riporta il Corriere Romagna, nel contingente autunnale sono previsti altri undici agenti di nuova nomina che, oltre a garantire nuova linfa, serviranno anche ad abbassare l'età media dei poliziotti, attualmente vicina ai 49 anni. Al termine del piano quinquennale di rinforzi annunciato dal capo della polizia Franco Gabrielli, i nuovi arrivi a Rimini saranno 35, per una città che soprattutto nel periodo estivo vede un incremento esponenziale dei reati.