Celiachia: presentate le nuove procedure per il rimborso spesa dei prodotti gluten free tramite ricarica Smac

Cresce sul Titano la sensibilità verso la celiachia, malattia sociale che coinvolge ad oggi oltre 200 sammarinesi. All'incontro per la presentazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale c'erano l'Associazione Celiaci San Marino e gli operatori della Grande distribuzione organizzata, oltre al Comitato Esecutivo ISS. Grazie alla nuova normativa, i celiaci possono contare ora su procedure ad hoc per ottenere il rimborso spesa per l'acquisto di prodotti alimentari senza glutine. Rimborso, il cui programma è stato elaborato da Paride Zavoli del Ciscoop, che avverrà tramite ricarica sulla Smac Card, fino al raggiungimento della soglia mensile sulla base della fascia d'età dell'assistito. Per usufruire del servizio, basta accedere al portale della PA www.pa.sm e poi richiedere il servizio Contriss – Gestione Contributi disponibile tra i “servizi al cittadino” e scegliere “Funzioni per soggetti celiaci”. Va da sé che per accedere alla procedura si debba essere iscritti nell'apposito registro telematico dei soggetti celiaci tenuto dall'Istituto Sicurezza Sociale, che sul sito www.iss.sm ha messo a disposizione degli utenti interessati tutti i dettagli sui vari passaggi.

Infine è importante ricordare che l'assistito, mensilmente, dovrà curarsi di caricare sul portale della PA gli importi delle spese sostenute per ottenere il rimborso. Termine ultimo per poterlo fare sarà entro il 20 del mese successivo alla data di acquisto di prodotti gluten free.