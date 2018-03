Meteo: si attende un peggioramento, neve anche a quote basse

Una intensa perturbazione, partita dal Mediterraneo occidentale, sta per raggiungere la bassa Romagna e San Marino. Per meteo.sm, a partire dal pomeriggio la pioviggine diverrà via via neve e raggiungerà anche le quote più basse del territorio. Tra la notte e la mattinata di mercoledì, a San Marino Città si potranno fino a 15 centimetri di accumuli.