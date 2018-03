Migranti: Italia seconda in Ue per domande asilo

L'Italia è seconda tra i Paesi Ue per numero di domande di asilo nel 2017, con il 19,5% delle richieste totali pari a 126.550. Lo riferisce l'Eurostat. Si tratta del 4% in più rispetto alle 121.185 del 2016. La Germania si conferma primo Paese Ue con il 31%, ma con un netto calo del 73% rispetto al 2016. Anche a livello Ue le domande sono calate del 46% sull'anno, con 650mila prime richieste di asilo contro le 1.206.500 del 2016. In Italia la maggior parte delle domande (24.950) sono inoltrate da nigeriani.