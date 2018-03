Visita dell'OMS a San Marino: uno sviluppo sostenibile per la sanità

Riunioni operative con una delegazione dell'OMS per confrontarsi con la realtà sanitaria di San Marino

Sono stati affrontati problemi e si è discusso delle potenzialità del sistema sanitario sammarinese nella due giorni di incontri di una delegazione dell'OMS con la Segreteria di Stato alla Sanità, l'Authority sanitaria e il Comitato Esecutivo dell'ISS.

Una serie di riunini operative per ribadire le nuove sfide poste dalla regione Europa dell'OMS. "È sempre più difficile, ma ora come mai indispendabile – spiega il direttore della divisione dei sistemi sanitari e della sanità pubblica dell'OMS Hans Kluge - riuscire ad affrontare l'invecchiamento della popolazione, le malattie croniche, più patologie per ogni paziente e risorse finanziarie limitate, aspettative dei singoli sempre più elevate.

San Marino è stato uno dei primi stati a sviluppare la road map di Healthy 2020, il documento di orientamento delle policy per la salute e il benessere delle popolazione. "E proprio San Marino come piccola comunità ha più facilità – continua Kluge - nel trovare una modalità partecipatoria fra le istituzioni, i professionisti e la popolazione".

Garantire una copertura sanitaria universale allora l'obiettivo dell'ISS, come strumento per evitare squilibri tra la popolazione, migliorando le attività amministrative e gestionali e riorganizzando risorse umane.

"Agire non solo sull'efficienza, ma sulla efficacia – ha detto il Direttore dell'ISS Andrea Gualtieri - Ci auguriamo che l'OMS ci possa dare un forte supporto per lavorare su nuovi modelli con le persone al centro".



Nel video l'intervista a Hans Kluge Director of the Division of Health Systems and Public Health