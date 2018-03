Centri estivi: file sotto la neve già all'alba

Le numerose auto in via Napoleone Bonaparte hanno creato problemi al servizio rottaneve. Dall'istruzione rassicurano: ci sono ancora posti disponibili in tutte le sedi

Chi all'apertura delle iscrizioni ai centri estivi si aspettava domande in linea con quelle dell'anno scorso si è dovuto ricredere. Questa mattina c'erano il doppio di presenze.

Si conferma, in linea generale, il successo di realtà come Let’s Music dell'Istituto Musicale Sammarinese e il summer camp, affidato alla British School, prese letteralmente d'assalto dai cittadini.



Le iscrizioni aprivano alle 8.30 ma già all'alba c'erano genitori che sfidavano la neve per assicurarsi un posto. Un video registrato con il telefonino fotografa la situazione alle 6.15 fuori dall'Istituto Musicale, con una fila di 25 persone che s'ingrossava di minuto in minuto. I più coraggiosi alle 4.20 erano già lì, davanti alla porta.



Per poter rispondere alle numerosissime richieste, questa estate sono stati messi dei paletti: ogni bambino potrà essere iscritto al massimo per due settimane a giugno e luglio. Ogni modulo prevede la partecipazione di 25 bambini. Chi resta fuori entra in lista di attesa. Lunga fila anche per il summer camp, con grande lavoro degli operatori per smaltirla. Fin qui, dicevamo, nessuna sorpresa. A stupire il numero di domande fin dall'apertura delle iscrizioni anche per gli altri centri estivi pubblici.



In via Napoleone Bonaparte il gran numero di auto parcheggiate sulla strada hanno creato criticità, impedendo un adeguato servizio rottaneve.



Boom di domande anche per l'offerta privata, con una lunga coda formatasi qualche giorno fa già dalle 5 di mattina in attesa dell'apertura delle iscrizioni alle 14.



Tornando ai centri estivi pubblici, “quello più richiesto è a Cailungo – ci racconta dal dipartimento istruzione Giacomo Esposito, che conferma l'alto gradimento per tutti quei campus che prevedono attività come musica e inglese, a dimostrazione del successo che riscuote l'offerta formativa più caratterizzata rispetto a quella standard. “Sulla base delle richieste – spiega – verrà prevista l'apertura di altri plessi con orario prolungato”. Sono state presentate, al momento, domande per 200 bambini. Dall'istruzione però rassicurano: ci sono ancora posti disponibili in tutte le sedi, compreso il Summer Camp. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 aprile.



MF