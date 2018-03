Libera, 1 milione di persone ricorda le vittime innocenti delle mafie

Si celebra oggi la 23ma Giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e sono circa un milione in tutta Italia le persone che si sono fermate in loro memoria. Libera, l'associazione promotrice dell'evento, quest'anno ha scelto Foggia come piazza principale dove hanno sfilato in corteo circa 40mila persone per la città mentre si leggevano i nomi delle vittime.

Sulla scelta di Foggia il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho aveva commentato: "Era importante farlo qua perché l'intimidazione in questo territorio è arrivata a un punto tale che la gente paga alla prima richiesta di pizzo senza nemmeno bisogno di ritorsioni".

Libera ha voluto anche dare un segnale di incoraggiamento, titolando la giornata 2018 "Terra, solchi di verità e giustizia" per "incoraggiare una Puglia che resiste.