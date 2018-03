Maltempo: annullata la proiezione del Cineforum al Concordia

Annullato, a causa del maltempo, l'appuntamento di questa sera alle 21.00 al Teatro Concordia con la proiezione del film Miele per la rassegna del Cineforum sul fine vita.

L'appuntamento sarà riprogrammato a data da definirsi in base alle proiezioni già in cartellone.

Al suo posto, questa sera sarà proiettato il film "A casa tutti bene".