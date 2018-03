Primavera da neve

Secondo Meteo.sm a San Marino Città manto fino a 25 cm. 21 marzo "Giornata di ghiaccio": la centralina ha registrato una minima -2,8 °C ed una massima di -0,1 °C. Temperature fino a 11 gradi al di sotto della norma del periodo.





Non è stato un classico esordio quello della primavera di quest'anno. Un risveglio imbiancato e complicato, con oltre venti centimetri di neve al suolo in città, temperature sotto lo zero e lunghe code per le strade. Le precipitazioni nevose hanno colpito in modo particolare i castelli più interni del territorio, quindi Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino, Faetano, ma strade bianche da Domagnano in su.

Ma già durante la tarda mattinata la situazione è andata via via a migliorare, fino a un timido sole del pomeriggio che ha sciolto parte della neve.

Per la nottata non sono previste precipitazioni nevose anche se continueranno le temperature basse con minime sotto lo zero termico.

Per tutta la giornata di domani è però allerta gialla per criticità idrogeologica dovuta all'attuale fragilità del territorio ed alle condizioni di saturazione dei suoli, oltre che al graduale scioglimento della neve nelle zone medio-montane e collinari.

Ed è infatti l'ora di fare la conta dei danni. “Gli ultimi episodi di quest’anno hanno bruciato praticamente tutto il budget annuale – dichiara il Vicepresidente della Provincia di Rimini con delega alla viabilità, Riziero Santi - Le risorse di quest’anno non sono affatto sufficienti per rispondere alle emergenze che si sono determinate”.

Preoccupato anche il Presidente della Provincia Andrea Gnassi per il persistere sul territorio di condizioni meteorologiche avverse che hanno provocato negli ultimi due mesi e continuano a provocare anche in queste ore con nuove nevicate nelle aree collinari e freddo intenso, danni all’agricoltura.

Arrivano numeri anche dal Comune di Santarcangelo. Ammonta a quasi 61 mila euro la spesa per far fronte alle due ondate di maltempo di febbraio e mantenere in condizioni di sicurezza la viabilità.



Silvia Sacchi