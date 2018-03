RTV approda in Giappone

In una delle ultime puntate di un programma giapponese seguito da milioni di telespettatori, il Titano protagonista del racconto della rock star nipponica Toshihiko Takamizawa. Tra le immagini anche i momenti della visita agli studi di RTV.

Rtv arriva in Giappone. Si tratta di una puntata di "Another Sky", programma di Nippon Television, seguito da milioni di telespettatori, in cui un ospite vip giapponese racconta un luogo da lui amato. In una delle ultime puntate uno speciale con la rockstar nipponica Toshihiko Takamizawa, musicista della band Alfee, uno dei maggiori gruppi rock del Paese, in visita sul Titano il 18 febbraio.

Per raccontare San Marino ai giapponesi percorre il centro storico, visita il tempio shintoista, le stanze di Palazzo Pubblico fino all'incontro con il Segretario di Stato alla Cultura Marco Podeschi, che gli ha consegnato un attestato di stima in un momento storico in cui si punta a intensificare i rapporti tra i due Stati a livello culturale, commerciale e sportivo anche in vista delle olimpiadi di Tokyo 2020.

Durante la puntata si alternano anche immagini girate all'interno della tv durante l'intervista di Mauro Torresi all'artista.

Al termine della sua visita era ripartito con la promessa di tornare a San Marino, magari proprio con un concerto dei suoi Alfee. Intanto però una promessa l'ha mantenuta: ha portato in terra giapponese l'antica Repubblica.



Silvia Sacchi