Aaspl: carenza di organico, la Csu chiede un confronto con la Direzione

Dai sindacati arriva l'allarme per carenza di personale nel'Azienda di produzione. Federazione Costruzioni e rappresentanti sindacali hanno messo in evidenza quanto sta accadendo all'interno della struttura; è noto che la forza lavoro attuale di AASLP, UGRAA e CONS conta circa 260/270 dipendenti, gran parte dei quali hanno difficoltà in termini di operatività. "In tal senso - si legge in una nota - le diverse squadre operative sono carenti di figure professionali qualificate, e l'Azienda, a conseguenza di ciò, sempre più frequentemente ricorre ad appaltare ad imprese private la realizzazione di opere pubbliche e anche di lavori di ordinaria manutenzione". Il problema è che questo non si traduce in risparmio dei costi.



Carenza - per la Csu - che deriva dal fatto che l'Azienda non è stata autorizzata, dopo il blocco assunzioni nella PA, ad assumere il personale qualificato necessario. A questo si aggiunge una continua mobilità dei dipendenti da una squadra all'altra, creando incertezza e disorganizzazione del lavoro.