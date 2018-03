Consulta socio-sanitaria a fine mandato: nell'ultima seduta focus sui problemi dell'ospedale

Ultima riunione della Consulta Sociale e Sanitaria, l'attuale è infatti giunta a fine mandato. Presto si procederà al rinnovo dei dodici membri che compongono l'organismo, nominati dal Consiglio Grande e Generale; di questi due sono indicati dalle organizzazioni sindacali e due dalle associazioni di categoria. Intanto, la seduta odierna – alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi e dei vertici Iss - si è aperta con l'audizione del Primario di Ortopedia, Pierluigi Arcangeli, il quale ha illustrato il funzionamento del reparto dai lui diretto e in generale le problematiche riscontrate. Inoltre, si è discusso inoltre del futuro della nostra struttura sanitaria, – fa sapere il Presidente Giuliano Giardi - con uno scambio di valutazioni sui progetti elaborati dai dirigenti dell'Istituto e le proposte avanzate dalla Consulta stessa. Affrontata anche la questione medici, sulla scorta della recente presa di posizione di Asmo: ribadito l'impegno politico e istituzionale per la risoluzione dei problemi legati al precariato, alla permanenza e al reclutamento dei sanitari; la situazione – si è detto – resta complessa ma ci stiamo lavorando. Dopo l'emissione del decreto per il bando internazionale, già previsto un intervento legislativo di riforma per superare l'impasse in maniera strutturale.