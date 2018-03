Evento della Camera di Commercio: innovare la formazione per creare innovazione

Giovedì 12 aprile dalle 10 alle 15 al Palace Hotel a Serravalle tavola rotonda e gruppi di lavori con life coach, personal social manager come relatori e il docente Renato Di Nubila, coordinatore scientifico

Un evento innovativo dedicato alla formazione. Questa la proposta della Camera di Commercio di San Marino con l'iniziativa "Innovare la formazione per creare innovazione", che si terrà giovedì 12 aprile dalle 10 alle 15 al Palace Hotel a Serravalle.

Obiettivo principale illustrare ad aziende e dipendenti di tutti i settori come innovando la formazione si possa creare beneficio all'interno dell'azienda.

Il programma dell'evento, organizzato con il patrocinio delle Segreterie di Stato, delle associazioni di categoria, oltre che di San Marino Innovation, si articolerà in tre parti: una prima in cui verrà illustrato ai partecipanti dal professor Renato di Nubila la tematica dell'evento, una seconda che vedrà singoli gruppi di lavoro suddivisi in base a diverse tematiche e un'ultima caratterizzata da una tavola rotonda con tutti i relatori ed i partecipanti, nella quale verranno esposti i risultati emersi dai gruppi. Tutto in un ottica di 'Open innovation', ovvero una innovazione data dal contributo di tutti.

"Non è il classico convegno – spiega il personal social manager Giordano Bruno Luisè, uno dei relatori dell'evento - proponiamo una partecipazione attiva perchè la chiave innovativa è proprio la persona che, lavorando attivamente, può diventare motore dell'azienda".

Sono già arrivati a 20 i partecipanti e le iscrizioni, aperte solo da qualche giorno, chiuderanno a ridosso dell'evento.



Nel video l'intervista al Direttore della Camera di Commercio, Massimo Ghiotti





Silvia Sacchi