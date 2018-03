Le Reggenza incontra papa Francesco

Nell'anniversario dei primi 5 anni del suo pontificato

A conclusione del loro semestre reggenziale, i Capitani Reggenti Matteo Fiorini e Enrico Carattoni saranno ricevuti questa mattina attorno alle 10, in udienza privata in Vaticano, da Papa Francesco, proprio nell'anniversario dei primi 5 anni del suo pontificato.

I Capi di Stato di San Marino saranno accompagnati nella loro visita dal Segretario di Stato agli Esteri Nicola Renzi, in rappresentanza del Governo, e dall'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini.

Porteranno alcuni doni al Pontefice, come di solito avviene in queste circostanze, e al termine dell'udienza avranno anche un altro importante incontro, col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.