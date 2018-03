Telecomunicazioni: le rimostranze dei dipendenti Tim

I dipendenti di Tim San Marino tornano a segnalare, in una nota, la perdurante “mancanza di regole” e come AASS continui “a giocare facendo entrare in campo anche altri partecipanti impegnando decine di milioni di euro di soldi pubblici in una situazione di forte criticità per il Paese”. Denunciano “tariffe per il noleggio della fibra attiva che disincentivano investimenti da parte di operatori privati e mettono a rischio posti di lavoro”, ma le incertezze – rimarcano - “non riguardano solo gli operatori ma anche i consumatori sammarinesi che oggi sottoscrivono – dicono - un contratto per l’utilizzo della fibra dell’AASS senza alcuna garanzia sulla continuità del servizio e dei prezzi, visto che le attuali tariffe potrebbero essere modificate dall’Autorità per le Tlc, annunciata dal Governo, con conseguenze dirette sui canoni di abbonamento”.