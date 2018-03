Collegio Garante: oggi le celebrazioni per il 15esimo anniversario dell'insediamento

A Palazzo Pubblico, alla presenza della Reggenza, e delle massime autorità politiche ed istituzionali, si è celebrato il 15esimo anniversario dell'insediamento del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. “Un'innovazione lungimirante, promossa proprio dai membri del Consiglio Grande e Generale” – hanno sottolineato i Capi di Stato -; che hanno affermato di ritenere importante che il Collegio si immedesimi pienamente nella realtà in cui esso incide. Ad introdurre l'udienza il Segretario di Stato Zanotti, che ha ringraziato i membri dell'Organismo per la professionalità, nello svolgere compiti così delicati al servizio della Repubblica. Atteso lo speech del Presidente del Collegio: Giovanni Guzzetta. “Dopo 15 anni – ha affermato – possiamo dire con orgoglio che siamo pienamente inseriti nell'architettura costituzionale di San Marino. L'istituzione del Collegio è il simbolo della volontà di innovare nella continuità”. E poi gli interventi di Augusto Antonio Barbera – Giudice della Corte Costituzionale italiana -, e di Isidre Molas Battlori: Presidente del Tribunale Costituzionale di Andorra. A chiudere l'udienza la lectio dell'ospite d'onore di questa giornata: il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che - tra le altre cose – ha sottolineato l'importanza del dialogo tra l'organismo di Strasburgo e le varie Corti Costituzionali nazionali. A Guido Raimondi abbiamo chiesto quale apporto possa fornire, il Titano, in questo ambito. E gli eventi, in occasione di questo 15esimo anniversario, proseguiranno nel pomeriggio. Alle 15.30, presso l'Aula Magna del Dipartimento Economia, Scienze e Diritto, dell'Università, si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “La giurisdizione costituzionale nei Piccoli Stati: il caso del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme”. Ad introdurla il Segretario di Stato Podeschi. Sul tema di confronteranno giuristi, membri effettivi e già presidenti del Collegio Garante.

Nel video l'intervista a Guido Raimondi.