Pasqua: è 'caccia alle uova' a Villa Manzoni

Ci si avvicina alla Pasqua ed è già 'Caccia alle Uova', questa volta in Banca di San Marino. L'iniziativa ha coinvolto tantissimi bambini - 230 in totale le adesioni - riuniti nel parco di Villa Manzoni, intenti a cercare le uova di cioccolato nascoste dal 'coniglio pasquale'. “Ho voluto portare a San Marino questa festa molto conosciuta nel mondo – ha dichiarato nei giorni scorsi l'ad Bsm e Presidente dell'Associazione bancaria, Domenico Lombardi – per la gioia dei bambini sammarinesi e dei figli dei nostri dipendenti. Un modo, anche questo, per mettersi al servizio della comunità”.