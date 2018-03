Ucraina, Polishchuk: "Si attenua dopo la rielezione di Putin in Russia il conflitto nel Donbass"

La scorsa settimana nell'area di combattimento nel Donbass, il numero dei bombardamenti è diminuito. Una diretta conseguenza dell'elezione del Presidente russo il 18 marzo. I politologi ritengono che il Cremlino possa aver deciso di bloccare definitivamente il conflitto nell'Ucraina orientale.



Il parlamento non ha riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali nella Crimea occupata. In quanto voto nel territorio ucraino temporaneamente occupato non è considerato legale. Il Ministero

degli affari esteri dell'Ucraina ha fornito ai Ministeri degli esteri dei Paesi membri dell'Unione europea un elenco di 140 persone coinvolte nell'organizzazione e svolgimento illegale delle elezioni

in Crimea al fine di imporre ulteriori sanzioni individuali.



E sebbene l'accordo di Minsk su un armistizio assoluto, questa settimana, sia più o meno andato in porto, l'intelligence militare dalla parte dei territori fuori controllo si è mantenuta molto attiva. In stato di allerta, l'aeronautica ucraina, pronta al combattimento.



I caccia bombardieri russi sono decollati dagli aeroporti con raggio massimo sul confine di stato dell'Ucraina nel Mar Nero. La situazione ora è calma. Il 22 marzo, il Consiglio permanente dell'OSCE ha deciso di proseguire la missione in Ucraina per un altro anno. Kiev chiede il monitoraggio anche della situazione in Crimea. Dopotutto, la penisola continua ad essere una base militare. Si assiste anche ad una violazione sistematica dei diritti umani.



Dall'Ucraina Victoria Polischuk