Fuochi di San Giuseppe: una tradizione irrinunciabile per grandi e piccoli

Erano attesi e, finalmente, sono stati accesi: stiamo parlando dei fuochi di San Giuseppe rimandati la settimana scorsa per il maltempo. In tutta la Repubblica le focheracce hanno scaldato l'atmosfera di una fredda notte primaverile.



Sorpresa per i più piccoli subito dopo l'accensione e, per i più grandi, i ricordi legati a una tradizione che ha resistito ai tempi. C'è poi chi ha arricchito la serata con l'offerta di vin brulé ai presenti.



I fuochi si sono così svolti in sicurezza dopo essere stati controllati dalla polizia civile perché, in diversi casi, erano formati da materiale non idoneo ad essere bruciato.



mt