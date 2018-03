A Serravalle il 21esimo Incontro di solidarietà: spazio alla riscoperta della vita

È la riscoperta del significato della vita il tema al centro del 21esimo incontro di solidarietà dell'associazione Carità senza confini. Durante l'evento, al Palace Hotel di Serravalle, si è ragionato sul concetto di povertà. In questa edizione l'attenzione si sposta da quella di chi è in difficoltà, come l'immigrato o l'affamato, alla povertà di valori spirituali.



Un vuoto interiore, spiegano, che "silenziosamente impoverisce l'uomo". Una delle soluzioni è la riscoperta della dimensione spirituale dell'esistenza. All'evento ha partecipato il vescovo di San Marino Montefeltro, Andrea Turazzi. Spazio anche alla lotteria di solidarietà il cui ricavato sarà destinato, tra le altre cose, a progetti come la costruzione di un centro sanitario nella Repubblica Democratica del Congo e l'edificazione di una scuola in Zambia. In serata, la cena di solidarietà e uno spettacolo.



Nel video, l'intervista a padre Alessandro Barban, priore generale del monastero di Camaldoli